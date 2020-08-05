ВИДЕО: Чудовищная ошибка вратаря ценой 110 млн евро

Героем поединка лондонских клубов стал защитник "Фулхэма" Джо Брайан, забивший два мяча. На 105-й минуте он открыл счет со штрафного удара, застав врасплох вратаря "Брентфорда" Давида Рая - голкипер пропустил мяч примерно с 40 метров в ближний угол.



После годичного перерыва "Фулхэм" возвратился в АПЛ и сорвал куш, как минимум, в 100 млн фунтов стерлингов (примерно 110 млн евро) - такая

сумма полагается клубу за телеконтракт.

"Брентфорд", считавшийся фаворитом решающего поединка, на финише сезона имел отличные шансы завоевать прямую путевку в АПЛ, но проиграл в двух заключительных матчах аутсайдерам. Плей-офф обернулся для самой результативной команды Чемпионшипа горьким разочарованием. Со следующего сезона "Брентфорд" будет играть на новом стадионе, однако он рискует потерять лидеров нападения, на которых есть устойчивый спрос в АПЛ.

Ранее право выступления в Английской премьер-лиге завоевали "Лидс" и "Вест Бромвич", занявшие два первых места в Чемпионшипе. Новый сезон в чемпионате Англии начнется 12 сентября.