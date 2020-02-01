ВИДЕО: Чудо-норвежец штампует голы. Он опережает Месси и Роналду
Феерично дебютировал в чемпионате Германии по футболу 19-летний норвежец Эрлинг Холанд. За 136 минут, проведенных в футболке дортмундской "Боруссии", он забил уже 7 мячей.
Феерично дебютировал в чемпионате Германии по футболу 19-летний норвежец Эрлинг Холанд. За 136 минут, проведенных в футболке дортмундской "Боруссии", он забил уже 7 мячей.
О норвежском блондине футбольный мир заговорил в прошлом году на молодежном чемпионате мира, когда Холанд отгрузил 9 мячей в ворота Гондураса.
Яркий дебют в Лиге чемпионов
Вернувшись в австрийский "Зальцбург", молодой форвард забил три мяча в дебютном поединке Лиги чемпионов бельгийскому "Генку". Свою голевую серию он продолжил в четырех следующих матчах престижного турнира.
За молодым форвардом начали охоту топ-клубы. Претендентом считался "Манчестер Юнайтед", который тренирует норвежец Уле Сульшер, но Холанд с отцом - он раньше играл за английские клубы - предпочел бундеслигу. И, похоже, не прогадал.
За трансфер Холанда "Боруссия" заплатила австрийскому клубу 20 млн евро. Еще 10 млн полагаются "Зальцбургу" за различные бонусы.
Рекордный график
Холанд стал первым футболистом в истории бундеслиги, забившим 7 мячей в трех первых матчах. Скептики, правда, не разделяют восторженных откликов, поскольку Холанд поражал в этих матчах ворота команд из нижней части турнирной таблицы - "Аугсбурга", "Кельна" и "Униона".
В нынешнем сезоне Холанд провел 25 игр, в которых забил 35 мячей. Средняя результативность 1,4 гола за матч - такой график в нынешнем сезоне не под силу Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
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