ВИДЕО: Чудо-норвежец штампует голы. Он опережает Месси и Роналду

О норвежском блондине футбольный мир заговорил в прошлом году на молодежном чемпионате мира, когда Холанд отгрузил 9 мячей в ворота Гондураса.

Яркий дебют в Лиге чемпионов

Вернувшись в австрийский "Зальцбург", молодой форвард забил три мяча в дебютном поединке Лиги чемпионов бельгийскому "Генку". Свою голевую серию он продолжил в четырех следующих матчах престижного турнира.

За молодым форвардом начали охоту топ-клубы. Претендентом считался "Манчестер Юнайтед", который тренирует норвежец Уле Сульшер, но Холанд с отцом - он раньше играл за английские клубы - предпочел бундеслигу. И, похоже, не прогадал.

За трансфер Холанда "Боруссия" заплатила австрийскому клубу 20 млн евро. Еще 10 млн полагаются "Зальцбургу" за различные бонусы.

Рекордный график

Холанд стал первым футболистом в истории бундеслиги, забившим 7 мячей в трех первых матчах. Скептики, правда, не разделяют восторженных откликов, поскольку Холанд поражал в этих матчах ворота команд из нижней части турнирной таблицы - "Аугсбурга", "Кельна" и "Униона".

В нынешнем сезоне Холанд провел 25 игр, в которых забил 35 мячей. Средняя результативность 1,4 гола за матч - такой график в нынешнем сезоне не под силу Лионелю Месси и Криштиану Роналду.