ВИДЕО: Чемпионский кубок, Кокорин и половой акт. "Зенит" празднует победу

За черноморскую команду, которая занимает 11-е место в турнирной таблице и находится в трех очках от зоны вылета, выступают в общей сложности 9 игроков "Зенита". Накануне матча многие эксперты полагали, что поединок завершится вничью, однако чемпион сыграл по-чемпионски и одержал волевую победу.

Дзюба и Азмун угодили в эротический скандал

Гости первыми открыли счет на "Газпром-Арене" - отличился бывший зенитовец Антон Заболотный. Однако еще до перерыва бразилец Малком сравнял счет, а после перерыва вышедший на замену иранец Сердар Азмун принес победу "Зениту".

Кстати, накануне матча Азмун стал фигурантом скандала. После победы в предыдущем туре над "Краснодаром", в котором питерцы офомили свое чемпионство, иранец и лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба сымитировали в раздевалке половой акт, что зафиксировало видео.

Зенитовский босс Александр Медведев (бывший руководитель КХЛ) заявил, что Дзюба своими действиями будто бы намекал на то, что будет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России - эта игра состоится 19 июля в Петербурге. "Спартак" возмутился словами генерального директора "Зенита" и обратился с жалобой в РФС.

Кокорин не спас "Сочи"

Накануне матча было много разговоров относительно участия в этой игре Александра Кокорина. За "Сочи" он выступает как арендованный игрок, а права на него принадлежат "Зениту".

В российских СМИ сообщалось, что форвард может выйти на поле, если "Сочи" заплатит "Зениту" компенсацию в размере 40 млн рублей (примерно 500 000 евро). Для крупного предпринимателя Бориса Ротенберга, который владеет сочинской командой, вполне посильная сумма, но с газпромовскими генералами он мог договориться и без привлечения финансовых ресурсов.

Напомним, что минувшей зимой Кокорин долгое время не хотел переходить в "Сочи". Стороны все же сумели договориться, однако после этой истории нападающий неоднократно говорил об обиде на руководство "Зенита".