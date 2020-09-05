ВИДЕО | Бывший капитан сборной России жестоко избил судью. Тот дал показания

Широков играл за команду телеканала "Матч ТВ" и остался недоволен действиями судьи. Свое недовольство он подкрепил нецензурной бранью. Арбитр Никита Данченков показал ему за это красную карточку, на что экс-капитан российской сборной ударил его кулаком и ногой. Инцидент попал на видео.

"В тот момент, когда мы подошли друг к другу, Широков Р.Н. угрожающе сказал мне: ”Если покажешь красную — я тебе в****у", — заявил арбитр в своих показаниях — Когда я показал красную карточку, Широков Р.Н. сразу же бросился на меня и нанёс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения. Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента)".

Роман Широков родился в 1981 году, воспитанник клуба "Торпедо", выступал за сильнейшие команды России — "Рубин", "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Краснодар". Завершил профессиональную карьеру в 2016 году. За сборную России провел 53 матча, забил 13 голов, выводил главную команду страны с капитанской повязкой в отборочных матчах к чемпионату мира-2014.

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