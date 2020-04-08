08.04.2020, 10:40

ВИДЕО: Безнадежный удар игрока собрал 3 миллиона просмотров

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EST 14
SJML: Narva United - Anži (2:3)
SaalijalgpallFoto: Sergei Stepanov, NPA

Видеролик с эпизодом футзального матча бьет рекорды просмотров.

Футзалист нанес удар по воротам, перед которыми стояло два защитника. Мяч проскочил между ног у трех игроков (на линии ворот был еще голкипер) и залетел в сетку.

Видео этого эпизода за несколько дней собрало свыше 3 миллионов просмотров в "Инстаграме".

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How many nutmegs❓🤯 @platzverweis.at

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