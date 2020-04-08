ВИДЕО: Безнадежный удар игрока собрал 3 миллиона просмотров

Футзалист нанес удар по воротам, перед которыми стояло два защитника. Мяч проскочил между ног у трех игроков (на линии ворот был еще голкипер) и залетел в сетку.

Видео этого эпизода за несколько дней собрало свыше 3 миллионов просмотров в "Инстаграме".