ВИДЕО: Безнадежный удар игрока собрал 3 миллиона просмотров

Видеролик с эпизодом футзального матча бьет рекорды просмотров.
Футзалист нанес удар по воротам, перед которыми стояло два защитника. Мяч проскочил между ног у трех игроков (на линии ворот был еще голкипер) и залетел в сетку.
Видео этого эпизода за несколько дней собрало свыше 3 миллионов просмотров в "Инстаграме".
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