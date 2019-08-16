ВИДЕО: "Бавария" и "Барселона" неудачно начали новый сезон
В матче открытия чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" не смогла обыграть на своем поле берлинскую "Герту" - 2:2 (1:2).
В матче открытия чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" не смогла обыграть на своем поле берлинскую "Герту" - 2:2 (1:2).
Многократного чемпиона Германии спас от поражения Роберт Левандовский, оформивший во втором тайме дубль с пенальти. Играть оставалось еще полчаса, но "Бавария", у которой было огромное территориальное преимущество, так и не смогла забить победный мяч.
Неудачно начала сезон в чемпионате Испании и "Барселона". Каталонский клуб, в рядах которого отсутствовал травмированный Лионель Месси, проиграла в Бильбао "Атлетику" - 0:1 (0:0). Победный мяч хозяева поля забили на 89-й минуте.
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