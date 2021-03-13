ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками

По словам бразильского коуча "Калью", секс-контакт проходил на основе консенсуса и без какого-либо принуждения.

- Гетулио, 10 марта девушка Миа Белле Трисна в передаче на Kanal 2 рассказала о ваших отношениях с ней. Как вы себя чувствовали в ту ночь? Вы все делали правильно?

- Я чувствовал себя преданным, потому что доверял этому человеку, с которым был вместе 6-7 лет. Большая любовь. Я помогал ей все это время в различных делах. А теперь идет все так. Люди знали, что мы были вместе, поскольку не скрывали это. Мы были во многих местах. Все видели и знали, но ничего не говорили. А затем пошли спекуляции об этих вещах. Они начались, когда увидели девочку по имени Миа Белле. Я знаю другую девочку. Миа Белле для меня другой человек.

- Она не хотела, чтобы ее имя раскрывали.

- Я не могу говорить о Миа Белле, потому что видел другого человека. Многие говорили мне, что она изменилась. Я не знаю, носит ли она это имя из-за книги. Но я говорю о девушке, которая была раньше. Все началось с того, что она связалась со мной.

- Как вы познакомились и узнали друг друга?

- Я видел, как она играет. Она начала мне писать в Messenger.

- Вы были ее тренером?

- Нет-нет-нет.

- Она была в то время во "Флоре"?

- Да.

- Почему она вам написала?

- История такова. Люди рассказывают...У нее был кто-то до меня. Когда я был с ней, у нее тоже был другой человек. Почему говорят обо мне? Что насчет другого человека?

- Вы не можете говорить обо всем?

- Да. Перед встречей мы общались в Messenger месяц. Потом она начала мне говорить, что ей нравятся мои волосы, и то и это...

- Вам не казалось это странным, что 14-летняя девочка...

- Нет. Она знала, что я тренер, который работал с женской командой "Калью". Она начала меня любить. Потом мы стали вместе. Это закончилось, когда она уехала в США. Мне не нравится, когда она говорит теперь, что хотела сбежать от меня. Она хотела убежать от меня, но при этом спрашивала - как попасть в США. Когда она уехала, мы разговаривали каждый день. Она рассказывала, как проходят тренировки и о своей жизни. Потом она должна мбыла купить одежду - я отправил ей деньги. Затем она сказала, что ей еще что-то надо - я снова отправил деньги. Зачем "убегать", если я тебе даю деньги?