13.03.2021, 22:50

ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками

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Хенри-Кристин Кирсип
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ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками
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66-летний бразильский тренер Фредо Гетулио Аурелио изложил свою версию секс-скандала с молодой футболисткой, которую он в 14 лет лишил девственности.

По словам бразильского коуча "Калью", секс-контакт проходил на основе консенсуса и без какого-либо принуждения.

- Гетулио, 10 марта девушка Миа Белле Трисна в передаче на Kanal 2 рассказала о ваших отношениях с ней. Как вы себя чувствовали в ту ночь? Вы все делали правильно?
- Я чувствовал себя преданным, потому что доверял этому человеку, с которым был вместе 6-7 лет. Большая любовь. Я помогал ей все это время в различных делах. А теперь идет все так. Люди знали, что мы были вместе, поскольку не скрывали это. Мы были во многих местах. Все видели и знали, но ничего не говорили. А затем пошли спекуляции об этих вещах. Они начались, когда увидели девочку по имени Миа Белле. Я знаю другую девочку. Миа Белле для меня другой человек.

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- Она не хотела, чтобы ее имя раскрывали.
- Я не могу говорить о Миа Белле, потому что видел другого человека. Многие говорили мне, что она изменилась. Я не знаю, носит ли она это имя из-за книги. Но я говорю о девушке, которая была раньше. Все началось с того, что она связалась со мной.

- Как вы познакомились и узнали друг друга?
- Я видел, как она играет. Она начала мне писать в Messenger.

- Вы были ее тренером?
- Нет-нет-нет.

- Она была в то время во "Флоре"?
- Да.

- Почему она вам написала?
- История такова. Люди рассказывают...У нее был кто-то до меня. Когда я был с ней, у нее тоже был другой человек. Почему говорят обо мне? Что насчет другого человека?

- Вы не можете говорить обо всем?
- Да. Перед встречей мы общались в Messenger месяц. Потом она начала мне говорить, что ей нравятся мои волосы, и то и это...

- Вам не казалось это странным, что 14-летняя девочка...
- Нет. Она знала, что я тренер, который работал с женской командой "Калью". Она начала меня любить. Потом мы стали вместе. Это закончилось, когда она уехала в США. Мне не нравится, когда она говорит теперь, что хотела сбежать от меня. Она хотела убежать от меня, но при этом спрашивала - как попасть в США. Когда она уехала, мы разговаривали каждый день. Она рассказывала, как проходят тренировки и о своей жизни. Потом она должна мбыла купить одежду - я отправил ей деньги. Затем она сказала, что ей еще что-то надо - я снова отправил деньги. Зачем "убегать", если я тебе даю деньги?

- Она написала в книге, а затем рассказала в телепередаче, что однажды вы поехали с ней в лес и в 14 лет лишили ее девственности.
- Во-первых, в лес ее я не загонял. Это было не так. Мы пошли в лес, когда уже были вместе. Мы гуляли там как пара. Она показала мне лес, поскольку я не знал это место. После этого мы еще несколько раз были в этом лесу. Она говорила, что я привез ее туда... Нет-нет-нет. Не было такого!

- Что случилось в лесу?
- Все, что случилось, не было так, что я ее принуждал. Это было желание обеих сторон. Она хотела это.

- Вы говорите, что во время отношений с вами, у нее был другой взрослый мужчина, с которым она занималась сексом.
- Да. Так было.

- Миа Белле была единственной девушкой-футболисткой, с которой вы занимались сексом, когда она была несовершеннолетней?
- Скажем так...

- Она была единственной или еще были?
- (Долго думает). Девушка, которой я делал массаж, там не было секса.

- Но секс есть секс.
- Я был с несколькими женщинами, но не из своей команды.

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