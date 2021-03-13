ВИДЕО: Аурелио не cмог ответить, спал ли он с другими молодыми футболистками(9)
66-летний бразильский тренер Фредо Гетулио Аурелио изложил свою версию секс-скандала с молодой футболисткой, которую он в 14 лет лишил девственности.
66-летний бразильский тренер Фредо Гетулио Аурелио изложил свою версию секс-скандала с молодой футболисткой, которую он в 14 лет лишил девственности.
По словам бразильского коуча "Калью", секс-контакт проходил на основе консенсуса и без какого-либо принуждения.
- Гетулио, 10 марта девушка Миа Белле Трисна в передаче на Kanal 2 рассказала о ваших отношениях с ней. Как вы себя чувствовали в ту ночь? Вы все делали правильно?
- Я чувствовал себя преданным, потому что доверял этому человеку, с которым был вместе 6-7 лет. Большая любовь. Я помогал ей все это время в различных делах. А теперь идет все так. Люди знали, что мы были вместе, поскольку не скрывали это. Мы были во многих местах. Все видели и знали, но ничего не говорили. А затем пошли спекуляции об этих вещах. Они начались, когда увидели девочку по имени Миа Белле. Я знаю другую девочку. Миа Белле для меня другой человек.
- Она не хотела, чтобы ее имя раскрывали.
- Я не могу говорить о Миа Белле, потому что видел другого человека. Многие говорили мне, что она изменилась. Я не знаю, носит ли она это имя из-за книги. Но я говорю о девушке, которая была раньше. Все началось с того, что она связалась со мной.
- Как вы познакомились и узнали друг друга?
- Я видел, как она играет. Она начала мне писать в Messenger.
- Вы были ее тренером?
- Нет-нет-нет.
- Она была в то время во "Флоре"?
- Да.
- Почему она вам написала?
- История такова. Люди рассказывают...У нее был кто-то до меня. Когда я был с ней, у нее тоже был другой человек. Почему говорят обо мне? Что насчет другого человека?
- Вы не можете говорить обо всем?
- Да. Перед встречей мы общались в Messenger месяц. Потом она начала мне говорить, что ей нравятся мои волосы, и то и это...
- Вам не казалось это странным, что 14-летняя девочка...
- Нет. Она знала, что я тренер, который работал с женской командой "Калью". Она начала меня любить. Потом мы стали вместе. Это закончилось, когда она уехала в США. Мне не нравится, когда она говорит теперь, что хотела сбежать от меня. Она хотела убежать от меня, но при этом спрашивала - как попасть в США. Когда она уехала, мы разговаривали каждый день. Она рассказывала, как проходят тренировки и о своей жизни. Потом она должна мбыла купить одежду - я отправил ей деньги. Затем она сказала, что ей еще что-то надо - я снова отправил деньги. Зачем "убегать", если я тебе даю деньги?
- Она написала в книге, а затем рассказала в телепередаче, что однажды вы поехали с ней в лес и в 14 лет лишили ее девственности.
- Во-первых, в лес ее я не загонял. Это было не так. Мы пошли в лес, когда уже были вместе. Мы гуляли там как пара. Она показала мне лес, поскольку я не знал это место. После этого мы еще несколько раз были в этом лесу. Она говорила, что я привез ее туда... Нет-нет-нет. Не было такого!
- Что случилось в лесу?
- Все, что случилось, не было так, что я ее принуждал. Это было желание обеих сторон. Она хотела это.
- Вы говорите, что во время отношений с вами, у нее был другой взрослый мужчина, с которым она занималась сексом.
- Да. Так было.
- Миа Белле была единственной девушкой-футболисткой, с которой вы занимались сексом, когда она была несовершеннолетней?
- Скажем так...
- Она была единственной или еще были?
- (Долго думает). Девушка, которой я делал массаж, там не было секса.
- Но секс есть секс.
- Я был с несколькими женщинами, но не из своей команды.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Алексей Петухов рассказал, что помешало Большунову обыграть Клебо
Абрамович решил сделать шикарный подарок Тухелю
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции