13.10.2019, 09:20

ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!

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эксклюзив
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST

Легендарный футболист сборной России, нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков приехал в Таллинн в качестве тренера юниорской сборной U-19. После матча он дал интервью порталу RusDelfi. Смотрите видео!

Александр согласился, что уровень сборной России выше, чем у эстонцев. Его команда победила 3:0. Из наших игроков он не смог выделить кого-то конкретно: "еше будет второй матч, посмотрим", — сказал он. Также он ответил, почему российские игроки редко переходят в эстонские клубы. Смотрите видеоинтервью!

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