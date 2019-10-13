ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!

Александр согласился, что уровень сборной России выше, чем у эстонцев. Его команда победила 3:0. Из наших игроков он не смог выделить кого-то конкретно: "еше будет второй матч, посмотрим", — сказал он. Также он ответил, почему российские игроки редко переходят в эстонские клубы. Смотрите видеоинтервью!