13.10.2019, 09:20
ВИДЕО | Александр Кержаков: "во времена Советского Союза ездил в Нарву за продуктами". Легенда "Зенита" дал интервью RusDelfi!(4)
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Легендарный футболист сборной России, нападающий "Зенита" и "Севильи" Александр Кержаков приехал в Таллинн в качестве тренера юниорской сборной U-19. После матча он дал интервью порталу RusDelfi. Смотрите видео!
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