ВИДЕО: 9 желтых, красная и пенальти. "Спартак" стали судить честно?

В стартовом туре первенства "Спартак" не смог обыграть дома "Сочи" - 2:2 (2:1). Причем оба мяча хозяева поля пропустили с пенальти. Назначение второго из них на 90-й минуте вызвало гнев владельца красно-белых Леонида Федуна, который громогласно заявил о снятии команды с чемпионата.

"Спартак" решил проблему судейства

Всем здравомыслящим людям сразу же было понятно, что "Спартак" никуда уходить из Российской премьер-лиги не будет, но своим громким заявлением Федун решил сразу несколько задач.

Босс "Спартака" привлек внимание к судейской проблеме - о несправедливом пенальти вышли сюжеты в новостных программах федеральных телеканалов, питерского арбитра матча отстранили от судейства, футбольные чиновники признали ошибку с назначением пенальти и принесли "Спартаку" извинения.

Федун решил не снимать команду с чемпионата, но пригрозил уходом с поля, если судейский произвол будет продолжен. Чеченской команде после таких слов ничего хорошего в поединке со "Спартаком" ждать было нельзя.

Кокорин пока не играет

Так, собственно, и получилось. Футболистам "Ахмата" было показано 9 желтых карточек, 1 красная, а счет в матче был открыт во втором тайме с пенальти.

Бывший полузащитник "Левадии" Евгений Харин вышел в стартовом составе "Ахмата", заработал желтую карточку, а во втором тайме был заменен.

Главное приобретение "Спартака" в межсезонье Александр Кокорин пока так еще и не дебютировал за красно-белых.