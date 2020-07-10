ВИДЕО: 60 лет назад сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы по футболу

Основное время поединка завершилось вничью - 1:1. Судьбу встречи в дополнительные полчаса решил точный удар Виктора Понедельника на 113-й минуте.

Сборная СССР финальный поединок провела в следующем составе: Яшин, Чохели, Масленкин, Крутиков, Войнов, Нетто, Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Замены в то время не разрешалось проводить. Из участников победного финала в живых остается только Понедельник, которому в мае исполнилось 83 года.

Viktor Ponedelnik REUTERS

Золото чемпионата Европы 1960 года - главная победа в истории советского футбола. Сборная СССР еще дважды выигрывала Олимпийские игры (1956, 1988), но на этих турнирах действовали ряд ограничений.

В первом финальном турнире чемпионата Европы принимали участие четыре команды. В полуфинале СССР победил Чехословакию - 3:0.