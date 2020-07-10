10.07.2020, 13:25

ВИДЕО: 60 лет назад сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы по футболу

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Nõukogude Liidu lipp
Nõukogude Liidu lippFoto: Sharifulin Valery, ITAR-TASS

Ровно 60 лет назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы по футболу. В финальном матче подопечные Гавриила Качалина одолели в Париже Югославию - 2:1.

Основное время поединка завершилось вничью - 1:1. Судьбу встречи в дополнительные полчаса решил точный удар Виктора Понедельника на 113-й минуте.

Сборная СССР финальный поединок провела в следующем составе: Яшин, Чохели, Масленкин, Крутиков, Войнов, Нетто, Метревели, Вал. Иванов, Понедельник, Бубукин, Месхи.

Замены в то время не разрешалось проводить. Из участников победного финала в живых остается только Понедельник, которому в мае исполнилось 83 года.

Viktor Ponedelnik REUTERS

Золото чемпионата Европы 1960 года - главная победа в истории советского футбола. Сборная СССР еще дважды выигрывала Олимпийские игры (1956, 1988), но на этих турнирах действовали ряд ограничений.

В первом финальном турнире чемпионата Европы принимали участие четыре команды. В полуфинале СССР победил Чехословакию - 3:0.

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