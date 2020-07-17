ВИДЕО: 34-кратные! "Реал" отобрал чемпионский титул у "Барселоны" и Месси

"Барса" последние четверть часа играла в большинстве, но умудрилась проиграть середняку первенства, пропустив второй мяч на последних секундах встречи.

Первый раз без Роналду

Чемпионом Испании после трехлетнего перерыва досрочно стал "Реал", обыгравший дома "Вильярреал" - 2:1 (дубль у победителей оформил Карим Бензема).

Предыдущие два года мадридцы финишировали третьими. Теперь "Реал" 34-кратный чемпион страны. У принципиального конкурента "Барселоны" 26 титулов.

Подопечные Зинедина Зидана впервые выиграли национальный чемпионат после ухода из "Реала" в 2018 году Криштиану Роналду. За тур до финиша мадридский клуб опережает "Барселону", которая слабо провела сезон, на 7 очков.



Футболисты разбушевались

В предпоследнем туре испанского первенства было много работы для арбитров, которые предъявили игрокам в общей сложности 10 красных карточек.

Чемпионат Испании финиширует 19 июля. В заключительном матче "Реал" сыграет в гостях с одним из аутсайдеров "Леганесом", который ведет с "Сельтой" упорную борьбу за сохранение прописки в элите испанского футбола.