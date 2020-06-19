ВИДЕО: 10:1! Дети Карпина сгорели в Сочи. Кокорин забил трешку

Накануне матча 6 игроков основного состава "Ростова" заразились коронавирусом. 42 футболиста и сотрудника клуба ушли на двухнедельный карантин. Переносить матчи некуда, поэтому ростовчане отправили на черноморский курорт 17-летних футболистов молодежного состава.

Кокорин дал мастер-класс

Окончательное решение о проведении этого матча стало известно лишь за несколько часов до стартового свистка арбитра. "Будем болеть за наших детей", - сказал накануне встречи главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Начало получилось многообещающим. Уже на 52-й секунде молодые ростовчане открыли счет, но это был первый и последний успех гостей. "Сочи", не особо напрягаясь, отправил в ворота ростовских пацанов 10 мячей.

Интересно, что в составе "Сочи" отличались только игроки, выступавшие прежде за "Зенит": трижды добился успеха Александр Кокорин, по два мяча забили Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, по разу отличились Иван Новосельцев и Никита Колдунов. Еще один мяч срезал в свои ворота молодой игрок "Ростова".

Для тех, кто забыл: за "Сочи" выступают 9 игроков с опытом выступления в "Зените". Владельцем курортной команды является миллиардер Борис Ротенберг.

Харин остался в запасе

Похожий сюжет был и в другом поединке, где самарские "Крылья Советов" принимали чеченский "Ахмат" - 2:4 (1:0).

"Крылья" первыми открыли счет, но после перерыва пропустили 4 мяча подряд и опустились на последнее место в турнирной таблице. Бывший игрок "Левадии" Евгений Харин за победой "Ахмата" наблюдал со скамейки запасных.

В чемпионате России уверенно лидирует "Зенит". Первый поединок после коронавирусной паузы питерцы проведут 20 июня в гостях с ЦСКА.