Ветераны эстонского футбола Нещеретный и Бурдаков получили награды ЭФС

Уроженец Украины Нещеретный начал заниматся футболом на Донбассе. В Эстонию он переехал в 20-летнем возрасте. Вся жизнь Нещеретного была связана с коплиским и таллиннским "Динамо". В составе динамовского клуба вратарь трижды становился чемпионом Эстонии. После восстановления государственной независимости Нещеретный вернул "Динамо" на футбольную карту страны.

Родившийся в Беларуси Бурдаков еще в юности переехал в Нарву. В 1979 году он был одним из основателей футбольного клуба "Автомобилист" - предшественник нарвского "Транса". Под его руководством нарвитяне дважды выиграли Кубок Эстонии и неоднократно становились призерами чемпионата страны. Президент нарвского "Транса" много лет входил в правление Футбольного союза.

Nikolai Burdakov Foto: Liisi Troska/Jalgpall.ee