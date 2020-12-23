Ветераны эстонского футбола Нещеретный и Бурдаков получили награды ЭФС

На торжественном закрытии футбольного сезона серебряными знаками ЭФС были награждены Виктор Нещеретный и Николай Бурдаков. Оба ветерана отметили в этом году 70-летний юбилей.
Уроженец Украины Нещеретный начал заниматся футболом на Донбассе. В Эстонию он переехал в 20-летнем возрасте. Вся жизнь Нещеретного была связана с коплиским и таллиннским "Динамо". В составе динамовского клуба вратарь трижды становился чемпионом Эстонии. После восстановления государственной независимости Нещеретный вернул "Динамо" на футбольную карту страны.
Родившийся в Беларуси Бурдаков еще в юности переехал в Нарву. В 1979 году он был одним из основателей футбольного клуба "Автомобилист" - предшественник нарвского "Транса". Под его руководством нарвитяне дважды выиграли Кубок Эстонии и неоднократно становились призерами чемпионата страны. Президент нарвского "Транса" много лет входил в правление Футбольного союза.
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