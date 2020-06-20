Ветерана таллиннского "Динамо" и сборной СССР проводили в последний путь

В Москве прошли похороны известного в прошлом футболиста таллиннского "Динамо", московского "Динамо" и сборной СССР Георгия Рябова. Прославленный ветеран скончался 16 июня на 82-м году жизни.
Лучшие годы футбольной карьеры Рябов провел в московском "Динамо". В свое время он считался одним из лучших центральных защитников в советском футболе.
В составе "Динамо" Рябов становился чемпионом СССР (1963) и дважды выигрывал Кубок СССР (1967, 1970). Высокорослый защитник неоднократно привлекался в сборную СССР.
В последний путь воспитанника эстонского футбола провожали руководители московского "Динамо", ветераны клуба, представители Министерства иностранных дел России, в котором долгие годы после завершения футбольной карьеры работал дипкурьером Георгий Ильич.
Прославленный футболист похоронен на Орловском кладбище Москвы.
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