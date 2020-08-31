Венгрия может отметить матч с Россией. В страну нельзя приезжать из-за коронавируса

В организации сообщили, что подготовка к матчу идёт в обычном режиме, но всё может измениться в любую минуту. Вчера Парламент Венгрии принял закон о закрытии государственных границ с 1 сентября 2020 года. Причиной стала вспышка коронавируса в восточноевропейской стране.
"Вопрос о пересечении границ очень сложный. Мы в курсе, что Россия тоже закрыла границы со многими странами", — заявили в АФВ.
В Ассоциации надеются, что все вопросы удастся решить, и матч в итоге состоится.
По ситуации на 29 августа в Венгрии зафиксировано 5669 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 158 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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