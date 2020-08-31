Венгрия может отметить матч с Россией. В страну нельзя приезжать из-за коронавируса

В организации сообщили, что подготовка к матчу идёт в обычном режиме, но всё может измениться в любую минуту. Вчера Парламент Венгрии принял закон о закрытии государственных границ с 1 сентября 2020 года. Причиной стала вспышка коронавируса в восточноевропейской стране.

"Вопрос о пересечении границ очень сложный. Мы в курсе, что Россия тоже закрыла границы со многими странами", — заявили в АФВ.

В Ассоциации надеются, что все вопросы удастся решить, и матч в итоге состоится.

По ситуации на 29 августа в Венгрии зафиксировано 5669 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил 158 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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