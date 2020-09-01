Великий швед продлил контракт с "Миланом" на один сезон

Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Отмечается, что 38-летний форвард присоединился к команде на тренировочной базе и принял участие в первой тренировке.

В сезоне-2020/21 нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, а в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции форвард провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.