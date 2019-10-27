"Вдул, так вдул". Валерий Карпин оригинально объявил о беременности супруги

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Валерий Карпин Фото: Scanpix

На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.