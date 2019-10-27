27.10.2019, 14:44
"Вдул, так вдул". Валерий Карпин оригинально объявил о беременности супруги(22)
На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.
На своей странице в Instagram главный тренер "Ростова" и уроженец Нарвы не постеснялся честно описать свои чувства.
#вдултаквдул часть вторая 🤣🤣🤣 и мы опять счастливы 😍😍😍 #карпин#karpin#футбол#futbol#football#fcrostov#фкростов#ростов#ростовнадону#rostov#rostovondon
Свадьба Карпина и Дарьи Гордеевой прошла в Эстонии летом 2017 года. Прошлой осенью у пары родилась дочь Даша.
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