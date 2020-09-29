Васильев, Синявский, Крейда и Марин вызваны в сборную Эстонии
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав для подготовки к октябрьским матчам Лиги наций.
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд назвал состав для подготовки к октябрьским матчам Лиги наций.
В списке 27 игроков, в том числе 3 дебютанта - полузащитники Эдгар Тур ("Пайде"), Маркус Соометс ("Флора") и нападающий Марк Лепик ("Флора"). После некоторого перерыва в ряды национальной команды вернулись Павел Марин ("Тулевик"), Сийм Лутс ("Пайде") и Артур Пикк (КуПС).
Удручающая статистика сборной Эстонии
В ближайшее время эстонские футболисты проведут три встречи на своем поле. 7 октября они сыграют на "А Ле Кок Арене" товарищеский матч с Литвой, а затем проведут два поединка в Лиге наций с Северной Македонией (11 октября) и Арменией (14 октября).
К октябрьской серии игр сборная Эстонии подходит с ужасающей статистикой: 10 матчей без побед, 7 игр без забитых мячей, 5 поражений подряд.
Если перед сентябрьскими матчами с Грузией (0:1) и Арменией (0:2) Воолайд надеялся набрать 4 очка, что изначально выглядело несколько утопично, то теперь предпосылок на пополнение очкового багажа, как представляется, побольше.
У Северной Македонии приоритетный поединок с Косово
Перед поединком в Таллинне македонцы проведут 8 октября полуфинал предыдущей Лиги наций с Косово. Победитель этого противостояния за право попасть в финальный турнир чемпионата Европы сыграет в ноябре с победителем матча Грузия - Беларусь.
Вполне понятно, что Северная Македония в октябрьской серии игр будет прежде всего сфокусирована на матче с Косово со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Армении из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе введено военное положение и приостановлен национальный чемпионат, что создает определенные проблемы главному тренеру национальной сборной Хоакину Капарросу.
Состав сборной Эстонии на октябрьские матчи
Вратари
Марко Меэритс (26.04.1992) – Калью 12/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 3/0
Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 2/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Бранн (NOR) 78/0
Карол Метс (16.05.1993) – АИК (SWE) 63/0
Кен Калласте (31.08.1988) – Флора 46/0
Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 39/0
Йонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 36/3
Артур Пикк (05.03.1993) – КуПС (FIN) 36/1
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 2/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 2/0
Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 2/0
Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 2/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 121/25
Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 63/13
Сийм Лутс (12.03.1989) – Пайде 41/4
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 28/5
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 26/2
Франк Лийвак (07.07.1996) – Флора 18/2
Павел Марин (14.06.1995) – Тулевик 9/1
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Львов (UKR) 9/0
Владислав Крейда (25.09.1999) – Флора 4/0
Власий Синявский (27.11.1996) – Флора 3/0
Георгий Тунев (17.04.2001) – СПАЛ (ITA) 2/0
Эдгар Тур (28.12.1996) – Пайде 0/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора 0/0
Марк Лепик (10.09.2000) – Флора 0/0
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