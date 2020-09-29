Васильев, Синявский, Крейда и Марин вызваны в сборную Эстонии

В списке 27 игроков, в том числе 3 дебютанта - полузащитники Эдгар Тур ("Пайде"), Маркус Соометс ("Флора") и нападающий Марк Лепик ("Флора"). После некоторого перерыва в ряды национальной команды вернулись Павел Марин ("Тулевик"), Сийм Лутс ("Пайде") и Артур Пикк (КуПС).

Удручающая статистика сборной Эстонии

В ближайшее время эстонские футболисты проведут три встречи на своем поле. 7 октября они сыграют на "А Ле Кок Арене" товарищеский матч с Литвой, а затем проведут два поединка в Лиге наций с Северной Македонией (11 октября) и Арменией (14 октября).

К октябрьской серии игр сборная Эстонии подходит с ужасающей статистикой: 10 матчей без побед, 7 игр без забитых мячей, 5 поражений подряд.

Если перед сентябрьскими матчами с Грузией (0:1) и Арменией (0:2) Воолайд надеялся набрать 4 очка, что изначально выглядело несколько утопично, то теперь предпосылок на пополнение очкового багажа, как представляется, побольше.

У Северной Македонии приоритетный поединок с Косово

Перед поединком в Таллинне македонцы проведут 8 октября полуфинал предыдущей Лиги наций с Косово. Победитель этого противостояния за право попасть в финальный турнир чемпионата Европы сыграет в ноябре с победителем матча Грузия - Беларусь.

Вполне понятно, что Северная Македония в октябрьской серии игр будет прежде всего сфокусирована на матче с Косово со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В Армении из-за вооруженного конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе введено военное положение и приостановлен национальный чемпионат, что создает определенные проблемы главному тренеру национальной сборной Хоакину Капарросу.

Состав сборной Эстонии на октябрьские матчи

Вратари

Марко Меэритс (26.04.1992) – Калью 12/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 3/0

Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 2/0

Защитники

Тайо Тенисте (31.01.1988) – Бранн (NOR) 78/0

Карол Метс (16.05.1993) – АИК (SWE) 63/0

Кен Калласте (31.08.1988) – Флора 46/0

Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 39/0

Йонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 36/3

Артур Пикк (05.03.1993) – КуПС (FIN) 36/1

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 2/0

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 2/0

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 2/0

Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 2/0