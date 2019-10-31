Васильев продлил контракт с "Флорой", а Камс завершает карьеру

"Васильев продлил контракт. Соглашение рассчитано на один год", - приводит Delfi Sport слова президента "Флоры" Пелле Похлака.

В нынешнем сезоне Васильев внес большой вклад в досрочную победу "Флоры" в чемпионате Эстонии. На счету опытного мастера 10 забитых мячей и 16 результативных передач.

Практически одновременно "Флора" сообщила и другую новость. 34-летний капитан команды Герт Камс, сыгравший за клуб свыше 400 матчей, решил завершить карьеру. Свой последний поединок он проведет в предстоящее воскресенье против "Курессааре".