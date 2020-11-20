Васильев поддержал Воолайда. "Он мог бы работать в сборной Эстонии и дальше"

В заключительном туре сборная Эстонии сыграла в гостях вничью с Грузией - 0:0. Безвыигрышная серия эстонских футболистов достигла 16 матчей. Подопечные Карела Воолайда заняли последнее место в групповом турнире Лиги наций, не одержав при этом ни одной победы.

Молодым игрокам не хватает опыта

"Грустно, что мы на последнем месте. Почему мы не смогли никого победить? Причины разные. Никому не нравится проигрывать, но и мы находимся сейчас не на таком уровне, чтобы требовать от нас побед. Дома были возможности, но не получилось", - сказал Васильев.

В чем разница между нынешней сборной Эстонией и той командой, которая 10 лет назад пробивалась в плей-офф квалификации чемпионата Европы?

"У нас в составе сейчас 5-7 человек, которые могут еще играть по возрасту в молодежной сборной Эстонии. Они должны набираться опыта, пройти через ошибки и понять, что такое международный уровень. К сожалению, уровень футбола сейчас у нас такой, что тренеры вынуждены брать их в команду. Молодыми игроками затыкают дыры в составе. Они усердно тренируются, но не так просто сразу выйти на уровень национальной сборной и требовать от молодых футболистов конкурентноспособной игры против Грузии, Армении и Северной Македонии", - подчеркнул ветеран сборной Эстонии.

Васильев продлил контракт с "Флорой"

На вопрос - видит ли себя Васильев в следующем году в сборной Эстонии - опытный полузащитник ответил так:

"Я продлил контракт с "Флорой" и рассчитываю впредь выходить на поле. Если я попаду в список кандидатов в сборную Эстонии, готов буду присоединиться к команде".

В последнее время было много разговоров о тренере Кареле Воолайде, контракт которого истек после игры заключительного тура Лиги наций с Грузией.

"Я не вижу причин для его смены, - заметил 36-летний Васильев. - Тренеры проделали нормальную работу, молодые игроки получили опыт. Карел и его тренерский штаб не исчерпал себя в сборной Эстонии. Я поддерживаю, чтобы Воолайд продолжил работу".