10.01.2020, 15:41
Вальверде может покинуть ”Барселону”
Главный тренер каталонской ”Барселоны” Эрнесто Вальверде может лишиться своей должности, уверяет журналист Джоан Мария Поу в Twitter.
Главный тренер каталонской ”Барселоны” Эрнесто Вальверде может лишиться своей должности, уверяет журналист Джоан Мария Поу в Twitter.
По мнению спортивного репортера, судьба испанского специалиста решится после после совета директоров сине-гранатовых, который пройдет уже 13 января.
Напомним, что под руководством 55-летнего наставника ”Барса” уступила мадридскому ”Атлетико” в матче полуфинала Суперкубка Испании со счетом 2:3.
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