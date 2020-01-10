Вальверде может покинуть ”Барселону”

По мнению спортивного репортера, судьба испанского специалиста решится после после совета директоров сине-гранатовых, который пройдет уже 13 января.

Напомним, что под руководством 55-летнего наставника ”Барса” уступила мадридскому ”Атлетико” в матче полуфинала Суперкубка Испании со счетом 2:3.