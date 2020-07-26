Валерий Овчинников посоветовал поставить Тармо Рюйтли памятник

Об этом специалист рассказал в эфире блог-шоу Владимира Воскобойникова "Воско — Тайм".

"Братья эстонцы, ставьте ему памятник, собирайте цветной металлолом и лейте, пока он живой", — сказал Валерий Овчинников.

Под руководством Тармо Рюйтли сборная Эстонии по футболу была близка к попаданию в финальный турнир чемпионата Европы 2012 года, но уступила в стыковых матчах национальной команде Ирландии.

Ниже на фото - Тармо Рюйтли.

Tarmo Rüütli Foto: Jaanus Lensment