26.07.2020, 16:29

Валерий Овчинников посоветовал поставить Тармо Рюйтли памятник


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Валерий Овчинников посоветовал поставить Тармо Рюйтли памятник
Скриншот

Бывший наставник сборной Эстонии по футболу Тармо Рюйтли достоин того, чтобы ему установили памятник при жизни, считает его коллега по тренерскому цеху заслуженный тренер России Валерий Овчинников. Об этом пишет rus.err.

Об этом специалист рассказал в эфире блог-шоу Владимира Воскобойникова "Воско — Тайм".

"Братья эстонцы, ставьте ему памятник, собирайте цветной металлолом и лейте, пока он живой", — сказал Валерий Овчинников.

Под руководством Тармо Рюйтли сборная Эстонии по футболу была близка к попаданию в финальный турнир чемпионата Европы 2012 года, но уступила в стыковых матчах национальной команде Ирландии.

Ниже на фото - Тармо Рюйтли.

Tarmo Rüütli Foto: Jaanus Lensment
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