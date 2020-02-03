Валерий Карпин продлил контракт с "Ростовом" на 5 лет

”Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе.

Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич — молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб. Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях.

Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер ”Ростова” надолго”, — сказал президент ”Ростова” Арташес Арутюнянц.

В нынешнем сезоне ”Ростов” под руководством Карпина набрал 34 очка после 19 туров и делит 3-ю строчку в турнирной таблице с ЦСКА и ”Локомотивом”.