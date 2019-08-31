31.08.2019, 18:35
Валера хочет трофей. "Ростов" победил "Локомотив" и стал лидером
В чемпионате России по футболу "Ростов" победил в гостях московский "Локомотив" - 2:1 (1:0).
В чемпионате России по футболу "Ростов" победил в гостях московский "Локомотив" - 2:1 (1:0).
В составе гостей дважды отличился узбекский легионер Эльдор Шомуродов. У железнодорожников в последней десятиминутке ворота поразил Антон Миранчук.
Победа над "Локомотивом" вывела подопечных Валерия Карпина в единоличные лидеры чемпионата России - 17 очков. Позади большая группа преследователей.
Центральный матч тура "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября в Москве.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Во Франции в результате нападения на прохожих погиб человек
Женщина закопала в саду ненужные шины. Соседи очарованы итогом
Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку
СМИ: Число пострадавших при атаке под Лионом выросло до девяти