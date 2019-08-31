31.08.2019, 18:35

Валера хочет трофей. "Ростов" победил "Локомотив" и стал лидером


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Valeri Karpin
Valeri KarpinFoto: www.instagram.com/fcrostov

В чемпионате России по футболу "Ростов" победил в гостях московский "Локомотив" - 2:1 (1:0).

В составе гостей дважды отличился узбекский легионер Эльдор Шомуродов. У железнодорожников в последней десятиминутке ворота поразил Антон Миранчук.

Победа над "Локомотивом" вывела подопечных Валерия Карпина в единоличные лидеры чемпионата России - 17 очков. Позади большая группа преследователей.

Центральный матч тура "Спартак" - "Зенит" состоится 1 сентября в Москве.

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