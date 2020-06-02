В украинском клубе вспыхнула эпидемия: 26 человек подхватили корону

"Карпаты" подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом игроков и сотрудников клуба, однако точную цифру не называют.

Статистика вызывает вопросы

Всего на Украине всего выявлено 24 340 случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 727 смертельных исходов. Однако ряд экспертов, в том числе и украинских, не очень-то верят этой статистике.

В минувшие выходные возобновился чемпионат Украины по футболу. Матчи проходят без зрителей. Занимающие последнее место в турнирной таблице львовяне должны были принимать "Мариуполь", но эта игра не состоялась. Перенесены и следующие матчи с участием "Карпат".

В чемпионате Украины уверенно лидирует донецкий "Шахтер" - 62 очка. В последнем туре горняки уверенно разобрались с киевским "Динамо" - 3:1. Второе место делят луганская "Заря", черниговская "Десна" (в этом клубе выступает защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм) и "Динамо" (Киев), набравшие по 46 очков. В Лигу чемпионов от Украины попадают две команды. До финиша рсталось 8 туров.

Чем известны "Карпаты"?

Почти 20 лет владельцем "Карпат" был самый богатый человек Западной Украины Петр Дыминский. На прошлой неделе - накануне вспышки коронавируса в клубе - украинские СМИ сообщили о продаже "Карпат". Ранее за львовский клуб несколько лет выступал нападающий сборной Эстонии Сергей Зенев.

Наивысшим достижением львовян является выигрыш Кубка СССР в 1969 году. Это был первый и единственный случай в советском футболе, когда престижный трофей завоевал клуб первой лиги. В 2010 году "Карпаты" пробились в групповой турнир Лиги Европы.

Болельщики львовского клуба известны своими националистическими выходками. Украинская премьер-лига и УЕФА неоднократно наказывали "Карпаты" за поведение болельщиков денежными штрафами.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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