"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я волновался"

"Как только я пришел, мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я волновался", - смеясь начал рассказывать Роcсель.

"Тюрьма, такое место, где вы либо умираете как личность, либо становитесь сильнее. Марта, моя жена, была очень сильной, она стала основной опорой нашей выносливости. Мои родители, мои братья и мои друзья тоже. Кроме того, большую роль сыграл мой друг Хоан Бесоли - без него я бы не выдержал", - приводит слова Росcеля Marca.

Росcель возглавил "Барселону" в 2010 году. Именно в его период правления в "Барсу" перешел бразилец Неймар. Этот трансфер привлек внимание правоохранительных органов, что привело к отставке босса в январе 2014 года.

Весной 2017 года Роcсель был обвинен в причастности к отмыванию 15 млн евро. Ему грозил крупный срок, но адвокаты хорошо поработали - функционер провел за решеткой менее двух лет и был оправдан.