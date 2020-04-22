"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я волновался"

"Как только я пришел, мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина. Я немного волновался", - смеясь начал рассказывать Роселль.

"Тюрьма - такое место, где вы либо умираете как личность, либо становитесь сильнее. Моя жена Марта была очень сильной, она - опора нашей выносливости. Мои родители, мои братья и мои друзья тоже. Кроме того, большую роль сыграл мой друг Хоан Бесоли - без него я бы не выдержал", - приводит слова Роселля Marca.

Роселль возглавил "Барселону" в 2010 году. Именно в его период правления в "Барсу" перешел бразильский футболист Неймар. Этот трансфер привлек внимание правоохранительных органов, что привело к отставке босса в январе 2014 года.

Весной 2017 года Роcелль был обвинен в причастности к отмыванию 15 млн евро. Ему грозил крупный срок, но адвокаты хорошо поработали - футбольный функционер провел за решеткой менее двух лет и был оправдан.