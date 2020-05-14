В регламенте чемпионата Эстонии произошло важное изменение

"С предстоящего понедельника можно снова открыть спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны и проводить тренировки в помещениях. Можно проводить спортивные соревнования и на свежем воздухе, но без зрителей и с общим числом участников до 100 человек", - сказал на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас. Такое ограничение будет в силе до 1 июля.

По укороченной схеме

Чемпионат Эстонии по футболу в "Премиум-лиге" ЭФС планирует возобновить 19 мая. Перед остановкой турнира удалось сыграть только один тур.

В последние годы клубы проводили по 36 матчей за сезон, но из-за пандемии коронавируса Футбольный союз изменил регламент чемпионата Эстонии.

На первом этапе команды сыграют три круга (27 матчей). Затем произойдет разделение участников - клубы проведут однокруговой турнир за места 1-6 и 7-10. Таким образом, команды первой шестерки проведут за сезон 32 матча, остальные - 30 игр. Чемпионат Эстонии завершится в декабре.

Начиная с 1 июля, на игры чемпионата Эстонии будет разрешен допуск зрителей, но не больше 1000 человек.

Летнее трансферное окно в чемпионате Эстонии сдвинуто по времени: откроется оно 22 июля, завершится дозаявка игроков 21 августа.

Тесты на коронавирус отрицательные

Футбольный союз сообщил, что все 350 тестов на коронавирусную инфекцию, взятые у игроков "Премиум-лиги", тренеров, административного персонала и судей, дали отрицательный результат.

Из членов УЕФА при пандемии коронавируса национальное первенство не останавливала только Беларусь. На прошлой неделе был дан старт чемпионата Фарерских островов. 16 мая возобновляет футбольный сезон Германия.