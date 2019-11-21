В нарвском "Трансе" произошли большие перемены в составе

Покидают команду Йозеф Салисте, Марко Меэритс, Юлиус Каспаравичюс (Литва), Артем Давыдов и лучший снайпер команды в завершившемся сезоне Эрик Маквудс (США).

Присоединился к "Трансу" украинский легионер Юрий Голубка. Высокорослый нападающий имеет опыт выступления в Алербайджане и Грузии.

На пост главного тренера возвращается турецкий специалист Дженк Озджан, который руководил нарвским клубом в 2018 году.

Минувшей весной "Транс" выиграл Кубок Эстонии, но в чемпионате страны выступил не очень удачно, заняв лишь 6-е место - 13 побед, 9 ничьих и 14 поражений.