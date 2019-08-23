23.08.2019, 14:54
В "Нарва Транс" расторгли контракт с очередным тренером
Нарвский "Транс" расторг контракт с тренером Андреем Семиным "по семейным обстоятельствам", сообщается на сайте клуба.
Нарвский "Транс" расторг контракт с тренером Андреем Семиным "по семейным обстоятельствам", сообщается на сайте клуба.
Специалист проработал в команде лишь 2.5 месяца, приступил к делу он в начале июня. За 14 игр под его руководством "Транс" победил 4 раза. Сейчас команда занимает 6 место в Чемпионате Эстонии.
Временно исполнять обязанности тренера будет Олег Курочкин.
До этого, с января по апрель нарвский коллектив тренировал Дмитрий Калашников.
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