В "Нарва Транс" расторгли контракт с очередным тренером

Специалист проработал в команде лишь 2.5 месяца, приступил к делу он в начале июня. За 14 игр под его руководством "Транс" победил 4 раза. Сейчас команда занимает 6 место в Чемпионате Эстонии.

Временно исполнять обязанности тренера будет Олег Курочкин.

До этого, с января по апрель нарвский коллектив тренировал Дмитрий Калашников.