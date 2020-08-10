В матче "Спартака" судьи поставили два пенальти. Федун грозит сняться с чемпионата
Владелец ”Спартака” Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата РПЛ после матча 1-го тура с ”Сочи” (2:2).
Владелец ”Спартака” Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата РПЛ после матча 1-го тура с ”Сочи” (2:2).
– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.
– Серьезно?
– Да. Можете так и написать.
В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен ”Спартак”, значит, не нужен, — заявил Федун.
Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй — на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет. В настоящее время арбитр отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.
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