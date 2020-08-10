В матче "Спартака" судьи поставили два пенальти. Федун грозит сняться с чемпионата

– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать.

В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен ”Спартак”, значит, не нужен, — заявил Федун.

Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй — на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет. В настоящее время арбитр отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

В отношении видеоассистента Алексея Еськова, работавшего на этой игре, будет проведено разбирательство.

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