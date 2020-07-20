В Испании задержан организатор футбольного матча с участием больных коронавирусом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Confidencial, подозреваемый через социальные сети агитировал людей присоединиться к участию в этом состязании, которое было намечено на 20 июля в Памплоне.
Задержанного обвиняют в преступлении против здоровья населения. Расследование продолжается.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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