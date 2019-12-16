В Испании остановили матч из-за оскорбления украинца фанатами
Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. Фанаты команды "Райо Вальекане" обзывали Романа Зозулю, который играет за клуб "Альбасете", нацистом, — сообщает DW.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря. Фанаты команды "Райо Вальекане" обзывали Романа Зозулю, который играет за клуб "Альбасете", нацистом, — сообщает DW.
Во время первого тайма судья остановил матч из-за оскорблений, в итоге тайм был доигран. Однако после перерыва футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле. Они также отказывались покидать раздевалку, пока все фанаты не уйдут со стадиона из-за опасений за безопасность своего нападающего. Клуб выразил полную поддержку футболисту.
По данным вице-президента "Альбасете" Виктора Варелы, Зозуля "плакал в перерыве" и очень пострадал из-за этого инцидента. Клуб выразил полную поддержку своему футболисту.
Предыстория конфликта такова: в 2017 году Зозуля подписал контракт с "Райо Вальекане", однако фанаты восприняли новость крайне негативно из-за его якобы нацистских взглядов. Трансфер в итоге был отменен.
Такой вывод фанаты сделали из-за поддержки Зозулей украинской армии в конфликте на востоке Украины, в соцсетях появлялись фотографии футболиста с автоматом. В апреле глава ультралевой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас в интервью назвал Зозулю неонацистом, в ответ на что нападающий выступил с официальным заявлением о намерении подать в суд на политика.
Украинский футболист отметил, что не имеет связей с военизированными группировками и нацистскими организациям, а занимается волонтерством для украинской армии. Отмечается, что район Мадрида Вальекане, где базируется клуб, известен своими левыми взглядами.
И вот теперь — такая реакция фанатов, когда украинец вышел на поле в игре против их клуба.
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