В Германии команде забили 37 мячей — игроки соблюдали дистанцию и не отбирали мяч

⚽️ Almanya Aşağı Saksonya Ligi‘nde koronavirüse yakalanmamak için sahaya sosyal mesafe taktiğiyle çıkan Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi pic.twitter.com/0oSfRhyHJB — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 17, 2020

Отмечается, что перед игрой с "Хольденштедтом" футболисты "Рипдорф-Мольцена" контактировали с человеком, который был заражен коронавирусом. Тесты футболистов на коронавирус дали отрицательные результаты, однако "Рипдорф-Мольцен" хотел перенести матч, так как с момента контакта прошло меньше 14 дней. Команде в этой просьбе было отказано.

Так как за отказ от участия в матче команда должна была бы заплатить серьезный штраф, футболисты решили сыграть, но только соблюдая социальную дистанцию с соперниками и друг с другом. В итоге игроки "Хольденштедта" забили в ворота "Рипдорф-Мольцена" 37 безответных голов.