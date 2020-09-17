17.09.2020, 22:02

В Германии команде забили 37 мячей — игроки соблюдали дистанцию и не отбирали мяч


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FIFA World Cup 2014 ametlik palli katsetamine Lilleküla sisehallis
FIFA World Cup 2014 ametlik palli katsetamine Lilleküla sisehallisFoto: Priit Simson

Любительская команда из Германии "Рипдорф-Мольцен" потерпела поражение со счетом 0:37, так как ее игроки соблюдали социальную дистанцию во время матча. Об этом сообщает портал Goal, передает ТАСС.

Отмечается, что перед игрой с "Хольденштедтом" футболисты "Рипдорф-Мольцена" контактировали с человеком, который был заражен коронавирусом. Тесты футболистов на коронавирус дали отрицательные результаты, однако "Рипдорф-Мольцен" хотел перенести матч, так как с момента контакта прошло меньше 14 дней. Команде в этой просьбе было отказано.

Так как за отказ от участия в матче команда должна была бы заплатить серьезный штраф, футболисты решили сыграть, но только соблюдая социальную дистанцию с соперниками и друг с другом. В итоге игроки "Хольденштедта" забили в ворота "Рипдорф-Мольцена" 37 безответных голов.

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