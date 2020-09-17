В Германии команде забили 37 мячей — игроки соблюдали дистанцию и не отбирали мяч

Отмечается, что перед игрой с "Хольденштедтом" футболисты "Рипдорф-Мольцена" контактировали с человеком, который был заражен коронавирусом. Тесты футболистов на коронавирус дали отрицательные результаты, однако "Рипдорф-Мольцен" хотел перенести матч, так как с момента контакта прошло меньше 14 дней. Команде в этой просьбе было отказано.
Так как за отказ от участия в матче команда должна была бы заплатить серьезный штраф, футболисты решили сыграть, но только соблюдая социальную дистанцию с соперниками и друг с другом. В итоге игроки "Хольденштедта" забили в ворота "Рипдорф-Мольцена" 37 безответных голов.
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