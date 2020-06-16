"В Эстонии практически все дебилы". Экс-президент "Спартака" ответил на слова Кинка

Ранее Кинк в интервью Eesti Päevaleht рассказал, как президент клуба не хотел подписывать его в "Спартак" из-за того, что он эстонец.

У Кинка был хороший удар

"Слова Кинка? Это подтверждает, что в Эстонии практически все дебилы. Но если и был человек, который хотел его подписать в "Спартак", то это был я. У него хорошая левая и он с хорошим ударом. Но поскольку они там все пребывают в заторможено подмороженном состоянии, поэтому я не удивляюсь. Это такая глупость и бред полнейший", — цитирует Червиченко портал Sport24.

Кинк перешел в "Спартак" летом 2003 года в 17-летнем возрасте. С ним был заключен 5-летний контракт, но не сумев пробиться в основной состав, футболист покинул клуб и летом 2006 года перешел в "Левадию". Кинк провел в основном составе "Спартака" 6 матчей: 2 - в чемпионате России, 2 - в Кубке Интертото, 1 - в Кубке УЕФА и 1 - в Кубке России.

Кто такой Червиченко?

Уроженец Ростова-на-Дону Червиченко в "Спартаке" появился летом 2000 года - он получил должность вице-президента клуба, отвечая за финансовые вопросы. Через пару лет (накануне ЧМ-2002) Червиченко купил контрольный пакет акций у главного тренера Олега Романцева и стал президентом клуба.

Президентство Червиченко продолжалось 2 года. Спартаковские болельщики называют тот период смутным временем. Правление Червиченко запомнилось увольнением Романцева летом 2003 года, баннером болельщиков "Чемодан - Вокзал - Ростов", многочисленными скандалами и частой сменой тренеров: Романцева сменил Андрей Чернышов, через три месяца команду выводил уже на поле Владимир Федотов, затем из Италии был выписан Невио Скала, которого вскоре заменил Александр Старков. Впрочем, латвийского специалиста осенью 2004 года в "Спартак" приглашал уже новый владелец клуба Леонид Федун.

В настоящее время 53-летний Червиченко занимается бизнесом, коллекционирует антиквариат и часто выступает в спортивных СМИ в качестве эксперта.

Отец Червиченко во времена СССР был крупным партийным чиновником, а мать вместе с Раисой Горбачевой создавала Советский фонд культуры.