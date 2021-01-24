В Бразилии футболисты и президент клуба погибли в авиакатастрофе
Футболисты и президент клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли при крушении самолёта, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Globoesporte.
Футболисты и президент клуба «Пальмас», выступающего в бразильской Серии D, погибли при крушении самолёта, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Globoesporte.
Трагедия произошла на взлётно-посадочной полосе в Лузимангесе сегодня утром, 24 января. Частный самолёт разбился через несколько минут после взлёта, упав на землю в зарослях сразу за границей взлётно-посадочной полосы. На борту находились футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари, президент ”Пальмаса” Лукас Мейра и пилот Вагнер.
Игроки ”Пальмаса” вылетели в Гоянию, где им предстояло сыграть с ”Вила Новой”. ”Вила Нова” опубликовала заявление с соболезнованиями в адрес ”Пальмаса”, в клубе готовы перенести матч.
Напомним, в 2016 году в Бразилии был объявлен трёхдневный траур в связи с авиакатастрофой самолёта, на борту которого находились игроки клуба ”Шапекоэнсе”. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 76 человек.
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