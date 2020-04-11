В Беларуси заражен 301 медработник. ВОЗ предлагает запрет на массовые мероприятия

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила Беларусь, которая является единственной страной Европы, где продолжается национальный чемпионат по футболу. По итогам визита белорусским властям рекомендовано отменить массовые мероприятия.
"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", – приводит "Интерфакс" слова руководителя экспертной миссии ВОЗ Патрика О’Коннора.
Лукашенко: "А жрать что будем?" Представитель ВОЗ пояснил - принятие дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.
По официальным данным, в Беларуси выявлено 2226 зараженных коронавирусом, в том числе 301 медработник, и зафиксировано 23 смертельных исхода.
Накануне приезда миссии ВОЗ белорусский лидер Александр Лукашенко провел совещание. Лейтмотив его выступления был таков: "Ввести карантин и закрыть границы проще всего - это можно сделать за сутки, но жрать что будем потом?"
В белорусском футболе много странных результатов Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси решили не переносить старт чемпионата страны по футболу - матчи проходят со зрителями.
В первых трех турах зафиксировано много неожиданных результатов. Претенденты на золото (брестское "Динамо", БАТЭ и солигорский "Шахтер") одержали лишь по одной победе.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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