В Беларуси заражен 301 медработник. ВОЗ предлагает запрет на массовые мероприятия

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", – приводит "Интерфакс" слова руководителя экспертной миссии ВОЗ Патрика О’Коннора.

Лукашенко: "А жрать что будем?"

Представитель ВОЗ пояснил - принятие дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.

По официальным данным, в Беларуси выявлено 2226 зараженных коронавирусом, в том числе 301 медработник, и зафиксировано 23 смертельных исхода.

Накануне приезда миссии ВОЗ белорусский лидер Александр Лукашенко провел совещание. Лейтмотив его выступления был таков: "Ввести карантин и закрыть границы проще всего - это можно сделать за сутки, но жрать что будем потом?"

В белорусском футболе много странных результатов

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси решили не переносить старт чемпионата страны по футболу - матчи проходят со зрителями.

В первых трех турах зафиксировано много неожиданных результатов. Претенденты на золото (брестское "Динамо", БАТЭ и солигорский "Шахтер") одержали лишь по одной победе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!