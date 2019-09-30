30.09.2019, 18:01

В Англии игроки устроили пьянку с ДТП. Капитан пострадал больше всех


rus.delfi.ee
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Ричард Кио
Ричард КиоФото: Scanpix

Автомобиль разбит в хлам и восстановлению не подлежит, а капитан ”Дерби Каунти” защитник Ричард Кио выбыл из строя на долгий срок.

Как сообщает Sky Sports, в недавнем дорожно-транспортном происшествии 33-летний футболист получил разрыв двух связок колена. Восстановление игрока может занять до 15 месяцев. В таком случае он вернётся на поле в декабре 2020 года. При этом контракт Кио с ”Дерби” рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, инцидент с участием футболиста произошёл после командного ужина, в ходе которого он и два его одноклубника выпили алкоголь. После окончания мероприятия им были предложены услуги водителей, однако игроки отказались и, продолжив выпивать, сами сели в авто. В результате произошло ДТП, по итогам которого партнёры Ричарда были арестованы.

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