В Англии футболистов обяжут носить маски на тренировках
АПЛ разработала правила для возобновления сезона в Англии, пишет sports.ru со ссылкой на The Telegraph
АПЛ разработала правила для возобновления сезона в Англии, пишет sports.ru со ссылкой на The Telegraph
Согласно документу, составленному директором АПЛ Ричардом Гарликом, до возобновления сезона клубам придется выполнять следующие условия на тренировках:
– весь инвентарь, от футбольных мячей до стоек ворот, должно быть продезинфицировано до и после использования;
– игрокам рекомендуется носить маску;
– футболистам строго рекомендуется оставлять автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга;
– игрокам и персоналу будет запрещено плеваться на тренировках;
– игрокам будет отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в группе по 5 человек и 15 минут на восстановление.
Также игроки и персонал клубов будут обязаны пройти тест на коронавирус за 48 часов до возобновления тренировок.
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