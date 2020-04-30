В Англии футболистов обяжут носить маски на тренировках

Согласно документу, составленному директором АПЛ Ричардом Гарликом, до возобновления сезона клубам придется выполнять следующие условия на тренировках:

– весь инвентарь, от футбольных мячей до стоек ворот, должно быть продезинфицировано до и после использования;

– игрокам рекомендуется носить маску;

– футболистам строго рекомендуется оставлять автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга;

– игрокам и персоналу будет запрещено плеваться на тренировках;

– игрокам будет отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в группе по 5 человек и 15 минут на восстановление.

Также игроки и персонал клубов будут обязаны пройти тест на коронавирус за 48 часов до возобновления тренировок.