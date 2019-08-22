Уволенный из Нарвы тренер вернулся работать в чемпионат Эстонии

Под руководством Калашникова нарвитяне весной вышли в полуфинал Кубка Эстонии и занимали четвертое место в "Премиум-лиге", демонстрируя надежную игру в обороне. Однако президент нарвского "Транса" Николай Бурдаков, не дожидаясь окончания первого круга, неожиданно для многих уволил в конце апреля латвийского специалиста.

Абсурдная отставка Калашникова обернулась глубоким спадом. "Транс" хоть и завоевал Кубок Эстонии, обыграв в финале кувыркающийся весь сезон "Калью", но в чемпионате Эстонии играет нестабильно: задача на сезон - попасть в первую четверку - провалена.

Дебют Калашникова у руля "Курессааре" состоится в пятницу, 23 августа, когда островитяне будут принимать тартускую "Таммеку". В турнирной таблице "Курессааре" занимает 7-е место, но от зоны вылета команда находится лишь в двух очках.

Прежний наставник "Курессааре" Ян Важинский переведен работать в дублирующую команду.