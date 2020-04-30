Уткин назвал величайшего футболиста в истории. И это не Пеле

По мнению специалиста, это голландец Йохан Кройфф.

"Кройф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Кройф абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой. Не в смысле небожитель, в смысле того, что он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет", — заявил Уткин в программе "Футбольный клуб".

Карьера Йохана Кройффа началась в середине 60-х в "Аяксе" и продолжалась до 1984 года. За это время, выступая за голландские, испанские и американские клубы, Кройфф стал трехкратным обладателем Золотого мяча, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов, в 1974 году играл в финале чемпионата мира в составе сборной Нидерландов. Всего за свою карьеру сыграл 752 матча, забил 425 мячей.

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