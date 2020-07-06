06.07.2020, 17:21

Умерла мать главного тренера ЦСКА


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Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Скончалась мать главного тренера футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко.

Московские армейцы выразили соболезнования специалисту.

”Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье”, — говорится в сообщении клуба.

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