06.07.2020, 17:21
Умерла мать главного тренера ЦСКА
Скончалась мать главного тренера футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко.
Скончалась мать главного тренера футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко.
Московские армейцы выразили соболезнования специалисту.
”Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.
Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье”, — говорится в сообщении клуба.
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