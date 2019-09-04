Умер сын футболиста сборной Эстонии. У его отца была богатая биография

В годы немецкой оккупации Миксон служил в эстонской полиции, допрашивал евреев и коммунистов, подписывал приказы о расстрелах в концлагерях, а позже сам угодил в тюрьму.

В 1944 году Миксон эмигрировал в Швецию. СССР требовал его выдачи, но он избежал депортации и перебрался в 1946 году в Исландию.

У Миксона появилась новая семья, у него был небольшой бизнес - массажный салон, он сменил имя и фамилию на Эдвальд Хинрикссон.

Двое его сыновей стали известными футболистами. Йоханнес Эдвальдссон (родился в 1950 году) выступал за шотландский "Селтик" и был капитаном сборной Исландии. Младший сын Атли Эдвальдссон (1957) также выходил на поле с капитанской повязкой исландской сборной и выступал в чемпионате Германии за дортмундскую "Боруссию".