04.09.2019, 21:45

Умер сын футболиста сборной Эстонии. У его отца была богатая биография


rus.delfi.ee
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Atli EdvaldssonFoto: EPL Arhiiv

После тяжелой болезни в возрасте 62 лет скончался бывший футболист и главный тренер сборной Исландии Атли Эдвальдссон. Его отец Эвальд Миксон был вратарем сборной Эстонии в 1934-1938 годах.

В годы немецкой оккупации Миксон служил в эстонской полиции, допрашивал евреев и коммунистов, подписывал приказы о расстрелах в концлагерях, а позже сам угодил в тюрьму.

В 1944 году Миксон эмигрировал в Швецию. СССР требовал его выдачи, но он избежал депортации и перебрался в 1946 году в Исландию.

У Миксона появилась новая семья, у него был небольшой бизнес - массажный салон, он сменил имя и фамилию на Эдвальд Хинрикссон.

Двое его сыновей стали известными футболистами. Йоханнес Эдвальдссон (родился в 1950 году) выступал за шотландский "Селтик" и был капитаном сборной Исландии. Младший сын Атли Эдвальдссон (1957) также выходил на поле с капитанской повязкой исландской сборной и выступал в чемпионате Германии за дортмундскую "Боруссию".

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