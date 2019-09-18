Умер бывший игрок питерского ”Зенита” и сборной Голландии. Ему было всего 43

Риксен выступал за ”Зенит” в 2006–2009 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

За национальную сборную провел 12 матчей в 2001-2003 годах.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием ”Дух бойца”. В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба ”Рейнджерс”, за который играл в 2000–2006 годах.