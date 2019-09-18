18.09.2019, 13:58
Умер бывший игрок питерского ”Зенита” и сборной Голландии. Ему было всего 43(1)
Фернандо Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом. Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.
Фернандо Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом. Последнее время он находился в хосписе в Шотландии.
Риксен выступал за ”Зенит” в 2006–2009 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
За национальную сборную провел 12 матчей в 2001-2003 годах.
Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием ”Дух бойца”. В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба ”Рейнджерс”, за который играл в 2000–2006 годах.
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