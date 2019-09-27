27.09.2019, 02:58
Умер адвокат Александра Кокорина
Ушел из жизни российский адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста "Зенита" Александра Кокорина по делу о двух драках в центре Москвы, сообщает ria.ru
Ушел из жизни российский адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста "Зенита" Александра Кокорина по делу о двух драках в центре Москвы, сообщает ria.ru
Дело Кокорина стало для Ромашова одним из последних. До этого он представлял в суде интересы блогера Эрика "Давидыча" Китуашвили и участвовал в других громких процессах.
В момент смерти Ромашов находился один на подмосковной даче.
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