27.09.2019, 02:58

Умер адвокат Александра Кокорина


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Александр Кокорин в зале суда. Архив
Александр Кокорин в зале суда. АрхивФото: Scanpix

Ушел из жизни российский адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста "Зенита" Александра Кокорина по делу о двух драках в центре Москвы, сообщает ria.ru

Дело Кокорина стало для Ромашова одним из последних. До этого он представлял в суде интересы блогера Эрика "Давидыча" Китуашвили и участвовал в других громких процессах.

В момент смерти Ромашов находился один на подмосковной даче.

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