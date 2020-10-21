Украинский "Шахтер" обыграл в гостях мадридский "Реал" — 3:2!
А вот московский "Локомотив" не смог выиграть в Австрии — результативная ничья с "Ред Булом" 2:2.
А вот московский "Локомотив" не смог выиграть в Австрии — результативная ничья с "Ред Булом" 2:2.
Клуб из "Донецка" забил все свои голы уже в первом тайме — Тете, Варан и Соломон записали на свой счет по мячу. "Реалу" нужно было отыгрываться, с чем он почти справился — голами отметились Модрич и Винисиус.
В конце матча мадридцы сравняли счет, но гол был отменен из-за офсайда. Вот такое вот обескураживающее начало для гранда — домашнее поражение.
"Локомотив" даже вел в счете, на 19-й минуте отличился Эдер. Потом австрийцы забили два и только на 75-й минуте Лисакович сумел сравнять счет.
Остальные матчи будут сыграны поздно вечером. Самое пристальное внимание к противостоянию супер-клубов — "Бавария" принимает мадридский "Атлетико".
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