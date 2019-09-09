Украинский "Шахтер" хочет играть в чемпионате России

Президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявил:

"Мы выступаем за возможность создания единой лиги для России, Украины и других стран СНГ. До 2014 года этот план действительно можно было реализовать, но сейчас сильно сомневаюсь в этом. Конечно, нам надоело играть без поддержки болельщиков и быть совсем нерентабельными, но таковы современные реалии. Мы хотим играть в России и с российскими командами, но сейчас, к сожалению, это зависит не от нас."

Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины проведение матчей в Донецке было прекращено, с 2014 года свои домашние матчи команда "Шахтер" проводила вo Львове на стадионе ”Арена Львов”. C 2017 года команда проводит домашние матчи в Харькове на стадионе ”Металлист”.

Напомним, что идеи с межнациональными чемпионатами не приветствуются УЕФА, так как это еще сильнее ослабляет местные соревнования. Однако богатейшие клубы Европы давно разрабатывают варианты по "слиянию" в единый чемпионат, как например клубы Англии и Шотландии или Бельгии и Голландии.