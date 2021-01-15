Украинский клуб отказался от услуг игрока сборной Эстонии

24-летний полузащитник сборной Эстонии перебрался в украинский клуб летом прошлого года из "Флоры". С ним был подписан 3-летний контракт.

Айнсалу сыграл за "Львов" 11 матчей, в большинстве из которых он выходил на поле в стартовом составе.

В чемпионате Украины "Львов" выиграл в первом круге только 2 матча и занимает предпоследнее 13-е место в турнирной таблице. Руководство клуба, неудовлетворенное результатами, начало чистку состава.